Russia: "Forbes", Yandex al primo posto fra le aziende del settore Itc

- La rivista statunitense "Forbes" ha stilato una classifica delle 30 società Internet russe di maggior valore, al primo posto c’è ancora Yandex, che secondo la testata Usa vale 12,5 miliardi di dollari. Nei primi dieci posti della classifica figurano anche Wildberries con una stima di 7,2 miliardi di dollari, Ozon (7 miliardi), Avito (3,4 miliardi), 1C (2,8 miliardi), Kaspersky Lab (2,1 miliardi), HeadHunter (1,9 miliardi), Vk (1,8 miliardi). ), Positive Technologies (1,6 miliardi) e Skb Kontur (1,4 miliardi di dollari). La valutazione include le società del cosiddetto Runet - l'internet sovrano russo - ovvero le cui entrate sono generate grazie ai loro servizi online. Gli autori dello studio chiariscono che il valore delle aziende pubbliche è pari alla loro capitalizzazione alla Borsa di Mosca al primo febbraio di quest'anno. Per le società non quotate, gli analisi hanno chiesto i dati finanziari e ne hanno calcolato il valore confrontandole con le loro controparti quotate in Borsa. E oltre ai dati delle società stesse, la valutazione finale ha tenuto conto delle stime degli analisti finanziari e dei dati sulle transazioni azionarie. Come rileva "Forbes", il segmento di mercato rimane il principale in questo settore, rappresentando circa il 46 per cento delle 30 maggiori società Internet russe. Nel 2023, i loro ricavi sono cresciuti in media del 64 per cento e il loro valore del 20 per cento. (Was)