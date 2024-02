Corea del Sud: Cho parteciperà a trilaterale ministri Esteri con omologhi di Usa e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Cho Tae-yul, parteciperà a un incontro trilaterale con gli omologhi di Stati Uniti e Giappone domani, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G20 in corso a Rio de Janeiro, in Brasile. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri della Corea del Sud. Per Cho si tratterà del primo incontro trilaterale con gli omologhi Antony Blinken e Yoko Kamikawa da quando ha assunto l'incarico il mese scorso. (segue) (Git)