Ue: Corte dei conti, finanze non sono ancora al riparo da violazioni Stato di diritto

- Le nuove tutele dell'Ue in merito allo Stato di diritto – il regolamento sulla condizionalità sull’erogazione dei fondi – sono un passo avanti ma non garantiscono una tutela adeguata degli interessi finanziari dell'Ue in tutti gli Stati membri. È quanto riferisce una relazione pubblicata oggi dalla Corte dei conti europea. Da quando il quadro giuridico dell'Ue è stato rafforzato nel gennaio 2021 con il regolamento sulla condizionalità, le violazioni dello Stato di diritto possono essere fronteggiate ora con maggiore efficacia. Insieme ad altri meccanismi di tutela nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e della politica di coesione, il quadro di riferimento offre la possibilità di adottare misure di bilancio contro tali violazioni negli Stati membri. Tuttavia, lo scudo eretto a difesa dei valori fondamentali presenta punti deboli e non assicura ancora una piena tutela degli interessi finanziari dell'Ue, si legge nella relazione. (segue) (Res)