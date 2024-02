Ue: Corte dei conti, finanze non sono ancora al riparo da violazioni Stato di diritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ungheria e Polonia sono interessate al momento da varie misure di bilancio correlate allo Stato di diritto, il cui impatto stimato ammonta, rispettivamente, a 22 e 134 miliardi di euro circa. Questi importi, tuttavia, non sono ancora effettivi, in quanto rappresentano soltanto l'impatto potenziale su pagamenti e impegni futuri fino alla fine del decennio. In altri termini, le ricadute dirette di bilancio sono di gran lunga inferiori a quanto potrebbero far pensare queste cifre. Al contempo, il blocco dei fondi Ue può ostacolare la realizzazione dei programmi dell'Unione e il conseguimento degli obiettivi strategici connessi, qualora un governo venga meno ai propri obblighi. Ecco quindi che i cittadini potrebbero essere i primi a pagarne lo scotto, avvisa la Corte dei Conti. Ad esempio, gli studenti potrebbero non avere più la possibilità di partecipare a un programma di scambio Erasmus+. "Le nuove tutele dell'Ue in merito allo Stato di diritto rappresentano un passo avanti encomiabile", ha dichiarato Annemie Turtelboom, rappresentante della Corte che ha diretto l'audit. "Ma si tratta di una corazza incrinata: lo Stato di diritto è un valore fondante dell'UE, che merita senz'altro una blindatura stagna". (segue) (Res)