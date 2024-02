Ue: Corte dei conti, finanze non sono ancora al riparo da violazioni Stato di diritto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'unico caso in cui sono state adottate misure a titolo del regolamento sulla condizionalità (nei confronti dell'Ungheria nel 2022), la proposta di bloccare i finanziamenti è stata debitamente motivata. Quanto agli altri paesi, tuttavia, la Corte non ha potuto verificare sempre i motivi per cui è stato usato uno strumento anziché un altro e conclude, pertanto, che la Commissione europea non può dimostrare in modo trasparente che gli interessi finanziari dell'Ue sono adeguatamente tutelati in tutti gli Stati membri. In aggiunta, la Corte ha segnalato vari rischi che potrebbero seriamente compromettere l'efficacia a lungo termine delle misure di bilancio e correttive. Innanzitutto, i problemi relativi allo Stato di diritto potrebbero riguardare altre parti del bilancio al di là delle misure adottate. Nel caso dell'Ungheria, i provvedimenti a titolo del regolamento sulla condizionalità vertevano sul 55 per cento dei tre programmi considerati maggiormente a rischio. Tuttavia, problemi analoghi potrebbero interessare il restante 45 per cento dei programmi oppure qualsiasi altro fondo dell'Ue (ad esempio, nel quadro della politica agricola comune). In secondo luogo, l'applicazione del regolamento sulla condizionalità potrebbe tradursi in poco più che un esercizio formale, senza effettivi miglioramenti della situazione sul campo. Ad esempio, l'annuncio della creazione di un'Autorità per l'integrità non garantisce automaticamente una lotta efficace alla corruzione. Infine, secondo la Corte, i provvedimenti correttivi rischiano di essere invertiti non appena vengano revocate le misure di bilancio. (segue) (Res)