Ue: Corte dei conti, finanze non sono ancora al riparo da violazioni Stato di diritto (4)

- Tali rischi appaiono tanto più importanti se si considera che, come mette in risalto la Corte, le considerazioni politiche possono avere un ruolo notevole in ultima istanza, anche se la decisione di non bloccare o di sbloccare i fondi dell'Ue dovrebbe essere basata su un'analisi tecnica e giuridica. Infatti, la Corte ha avvisato che la revoca delle misure di bilancio, per la quale è necessaria una maggioranza qualificata in seno al Consiglio, sarebbe stata discussa probabilmente in concomitanza con altre importanti decisioni che richiedono l'unanimità tra i 27 Stati membri. Ed è quanto avvenuto nel dicembre 2023, qualche settimana dopo la fine dell'audit, quando si sono dovute adottare decisioni in materia di Stato di diritto relative all'Ungheria contestualmente alla votazione sui negoziati di adesione dell'Ucraina alla quale l'Ungheria si era inizialmente opposta. (Res)