Usa: Biden, nove capi di Stato mi hanno detto che devo vincere, Repubblicani razzisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato ieri di essere stato sollecitato da nove diversi capi di Stato a sconfiggere Donald Trump alle elezioni presidenziali che si terranno a novembre, e ha accusato i Repubblicani di essere razzisti. "Quando esco dagli incontri, i capi di Stato trovano un pretesto per avvicinarsi (...) e mi dicono, 'devi vincere'", ha affermato Biden durante un evento elettorale per la raccolta di fondi a San Francisco, in California. "Non perché io sia speciale - ha aggiunto Biden - ma perché se vince l'altro tizio (Trump), la democrazia è in pericolo. Nove capi di Stato me lo hanno detto", ha dichiarato il presidente. Durante l'evento di ieri, Biden ha attaccato duramente i Repubblicani, accusandoli di voler diffondere "caos e divisione" e accusandoli di razzismo. "In passato ho servito con veri razzisti", ha dichiarato il presidente, menzionando il defunto senatore Strom Thurmond del South Carolina. "Questa gente è peggiore. Questi non credono nei principi di base della democrazia", ha sostenuto l'inquilino della Casa Bianca. (Was)