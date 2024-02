Giappone-Corea del Sud: incontro ministri Esteri, intesa su gestione provocazioni Corea del Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra i due ministri è stato il primo da quando Cho ha assunto l'incarico di ministro degli Esteri della Corea del Sud a gennaio. I due funzionari avevano già avuto un colloquio telefonico il mese scorso, e in quell'occasione aveva espresso preoccupazione per gli "atti provocatori" della Corea del Nord, a cominciare dai lanci di missili balistici e da crociera in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu. Ieri i ministri hanno affermato che Tokyo e Seul coopereranno anche per far fronte alle violazioni dei diritti umani in Corea del Nord, inclusi i rapimenti di Stato di cittadini giapponesi commessi da Pyongyang tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Kamikawa e Cho hanno inoltre concordato di continuare a comunicare in vista del 60mo anniversario della normalizzazione delle relazioni bilaterali nel 1965. (segue) (Git)