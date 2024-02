Giappone: polizia di Tokyo ha perquisito una presunta stazione di polizia cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Tokyo ha perquisito nei mesi scorsi una presunta "stazione di polizia" cinese illecita nella capitale giapponese. Lo hanno riferito ieri fonti investigative giapponesi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". La perquisizione della presunta stazione di polizia, che secondo i registri rinvenuti in loco operava nel distretto di Akihabara dal 2018 per "promuovere la cooperazione tra cittadini e attività cinesi all'estero", è stata eseguita nell'ambito di un caso relativo a presunte certificazioni false per l'accesso ai fondi pubblici di sostegno pandemico. (segue) (Git)