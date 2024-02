Giappone: polizia di Tokyo ha perquisito una presunta stazione di polizia cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di stazioni della polizia cinese sotto copertura in diversi Paesi, incluso il Giappone, è emersa nell'ambito di un rapporto pubblicato nel 2022 dall'organizzazione Safeguard Defenders con sede in Spagna. Pechino non ha mai ammesso l'esistenza di queste basi, ma lo scorso anno le autorità statunitensi hanno arrestato due individui sospettati di operare una di queste presunte stazioni di polizia illecite a New York. (Git)