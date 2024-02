Imprese: Giappone, indice Nikkei supera il record storico assoluto segnato nel 1989

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice azionario giapponese Nikkei Stock Average si è attestato a 39.039 punti durante l'odierna sessione pomeridiana di contrattazioni della Borsa di Tokyo, superando il record assoluto in chiusura di 38.915,87 punti che risaliva a dicembre 1989, appena prima dello scoppio della bolla economica giapponese. L'ascesa dell'indice azionario giapponese di riferimento, che prosegue dallo scorso anno, potrebbe indicare la fine dei cosiddetti "decenni perduti" di deflazione e stagnazione economica che si susseguono in Giappone sin dall'inizio degli anni Novanta. Dallo scorso anno il Nikkei 225 è uno tra gli indici globali più performanti, con un rialzo complessivo di circa il 30 per cento. (segue) (Git)