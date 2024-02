Imprese: Giappone, indice Nikkei supera il record storico assoluto segnato nel 1989 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana la capitalizzazione di mercato della compagnia con sede a Santa Clara, in California, ha raggiunto 1.830 miliardi di dollari, superando i 1.820 miliardi di dollari di Alphabet (Google). Nvidia aveva già superato anche Amazon, chiudendo martedì 13 febbraio con un valore di mercato superiore a quello del colosso dell'e-commerce e del cloud computing per la prima volta dal 2002. Nel maggio 2023 Nvidia è stata la prima compagnia nel settore dei semiconduttori a raggiungere un valore di mercato mille miliardi di dollari. Da allora le azioni dell'azienda statunitense hanno proseguito la loro ascesa grazie all'entusiasmo di Wall Street per il settore dell'IA. Dall'inizio del 2024 il valore delle azioni di Nvidia è cresciuto del 49 per cento, dopo un balzo del 239 per cento nel 2023. Ad oggi poche altre compagnie vantano un valore di mercato di oltre mille miliardi di dollari: tra queste figurano Apple, Alphabet, Amazon e Microsoft. (Git)