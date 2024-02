Usa: fusione nucleare, università di Princeton impiega l'IA per stabilizzare il plasma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricercatori del Laboratorio di fisica dei plasma dell'università di Princeton, negli Stati Uniti, ritengono di aver compiuto un importante passo verso il perfezionamento della fusione nucleare, tramite l'impiego dell'intelligenza artificiale (IA) al fine di superare uno dei principali ostacoli posti da tale tecnologia: il contenimento del plasma all'interno di campi magnetici. I ricercatori del laboratorio hanno riferito ieri alla rivista "Nature" di aver trovato il modo di servirsi dell'IA per prevedere e prevenire le potenziali instabilità del plasma contenuto all'interno dei reattori a fusione. Il gruppo di ricerca ha eseguito i suoi esperimenti presso la DIII-D Nuclear Fusion Facility di San Diego, in California, che contiene uno dei reattori a fusione nucleare sperimentali tokamak. Il "controller IA" sviluppato dai ricercatori avrebbe dimostrato di poter prevedere potenziali instabilità del plasma con 300 millisecondi di anticipo, consentendo di mantenere attiva la reazione di fusione. "L'esperimento pone una base all'impiego dell'IA per risolvere un'ampia gamma di instabilità del plasma che hanno ostacolato a lungo la fusione nucleare", ha dichiarato un portavoce di Princeton. Uno dei docenti di ingegneria meccanica e aerospaziale dell'università e co-autore dello studio, Egemen Koleman, ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" che i risultati ottenuti tramite l'intelligenza artificiale costituiscono "decisamente" un passo avanti verso l'impiego della fusione nucleare per la produzione di energia elettrica. (Was)