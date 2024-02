Corea del Sud: terzo giorno di sciopero dei medici tirocinanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione medica coreana, gruppo di rappresentanza dei medici coreani che conta circa 130.000 membri, ha minacciato all'inizio di febbraio di indire uno sciopero contro i piani del governo, che aumenterebbero i posti disponibili nelle facoltà di medicina nazionali da 3.058 a 5.038. L'Associazione interni specializzandi coreani, che rappresenta invece tirocinanti, specializzandi e medici in formazione, ha dichiarato che stando a un sondaggio interno, circa l'88,2 per cento dei membri dell'associazione è pronto ad azioni collettive, inclusi scioperi, nel caso il governo procedesse con l'aumento delle quote di ammissione alle facoltà di medicina. Se si concretizzerà, lo sciopero nazionale dei medici sarà il quinto dopo quelli intrapresi dalla categoria nel 2000, 2012, 2014 e 2020. Anche quattro anni fa i medici si erano mobilitati contro l'aumento dei posti disponibili nelle facoltà di medicina. Lo sciopero si è concluso con il ritiro del piano da parte del governo a causa della preoccupazione per l'impatto dello sciopero sulle prestazioni mediche durante la pandemia di Covid-19. (segue) (Git)