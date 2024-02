Corea del Sud: terzo giorno di sciopero dei medici tirocinanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute coreano Cho Kyoo-hong ha pubblicato nei giorni scorsi un messaggio su Facebook, sostenendo che gli specializzandi e i tirocinanti di medicina non dovrebbero "dubitare" degli sforzi del governo tesi a migliorare la sostenibilità negli ospedali. Il ministero della Salute ha annunciato la scorsa settimana la decisione di aumentare il numero di studenti di medicina a 5.058 a partire dal prossimo anno accademico per affrontare la cronica carenza di medici nelle aree rurali e nei settori essenziali dell'assistenza sanitaria. "L'obiettivo di questa politica è migliorare il sistema in cui gli specializzandi non riescono a concentrarsi sulla formazione a causa di carichi di lavoro eccessivi, in modo che possano meglio affinare le proprie capacità e qualifiche durante la formazione", ha detto Cho. "Salvare vite sarà sempre difficile, ma vogliamo almeno far sì che più persone si uniscano allo sforzo per ridurre l'onere", ha aggiunto Cho. (Git)