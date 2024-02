© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Corea ha confermato il tasso di riferimento chiave al 3,5 per cento per la nona sessione consecutiva oggi, in risposta ai timori legati a una moderazione del tasso di inflazione più lenta del previsto e al forte indebitamento delle famiglie. La banca centrale ha confermato anche la previsione di crescita dell'economia coreana per quest'anno, al 2,1 per cento. (segue) (Git)