Russia: ministero Difesa, distrutti nella notte un drone e un missile S-200 ucraini

- Nella notte l'Ucraina ha tentato di effettuare un attacco terroristico nel territorio russo utilizzando un drone e un missile antiaereo S-200 convertito per colpire obiettivi terrestri: i due attacchi sono stati sventati. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Nella notte è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando un velivolo senza pilota e un missile antiaereo S-200 convertito per distruggere obiettivi terrestri", si legge nel comunicato. Le forze di difesa aerea russe in servizio hanno distrutto un drone nel territorio della regione di Brjansk e un missile nel territorio della regione di Rostov. (Rum)