Medio Oriente: Usa difendono occupazione israeliana della Cisgiordania alla Corte dell'Aia (2)

- Proprio ieri le Forze di difesa israeliane hanno effettuato un "raid notturno antiterrorismo" nella città di Jenin, in Cisgiordania, uccidendo tre persone e arrestandone almeno 14. Jenin, nato come campo profughi e divenuta un'affollata area urbana, è stato a lungo teatro di lotta armata contro l'occupazione israeliana. Le operazioni delle Forze di difesa israeliane, già frequenti, si sono intensificate ulteriormente dopo l'attacco sferrato contro Israele dall'organizzazione islamista palestinese Hamas il 7 ottobre scorso, che ha dato inizio alla guerra a Gaza. (Was)