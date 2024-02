Gaza: viceministro russo Bogdanov, Abbas non parteciperà a incontro fazioni palestinesi a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, non parteciperà ai colloqui fra le fazioni palestinesi che si terranno la prossima settimana a Mosca. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il ​​viceministro degli Esteri della Federazione Russa Mikhail Bogdanov. "La visita di Mahmoud Abbas non è in alcun modo collegata a questo incontro", ha detto il viceministro degli Esteri russo e inviato presidenziale per il Medio Oriente. Come ha chiarito Bogdanov, la Russia tornerà a discutere con la parte palestinese la possibile tempistica della visita di Abbas in Russia dopo le elezioni presidenziali che si terranno il 17 marzo. “Dopo le elezioni presidenziali, che avranno luogo a metà marzo, noi e i nostri amici palestinesi chiariremo una data accettabile per entrambe le parti per la visita del presidente Mahmoud Abbas in Russia”, ha aggiunto il viceministro. (segue) (Rum)