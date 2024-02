Gaza: viceministro russo Bogdanov, Abbas non parteciperà a incontro fazioni palestinesi a Mosca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Musa Abu Marzouk, guiderà la delegazione dell'organizzazione all'incontro interpalestinese a Mosca, ha detto in precedenza l'ambasciatore palestinese nella Federazione Russa Abdelhafiz Nofal. Secondo il diplomatico, all'incontro parteciperà anche una delegazione di Fatah guidata dal membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina Azzam al Ahmed. A parlare invece di una potenziale visita di Abbas in Russia era stato in precedenza Mahmoud al-Habbash, consigliere del presidente dell'Anp, all'inizio del mese di gennaio. Secondo il funzionario, tale visita si sarebbe dovuta svolgere nel mese di febbraio. (Rum)