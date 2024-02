© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla cerimonia commemorativa dell'anniversario della morte di Valerio Verbano.Roma, parco delle Valli, via Conca D'Oro 167, incrocio via Val Santerno (ore 8:45)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interviene alla presentazione del II Rapporto dell'Osservatorio Salute e Benessere e Resilienza della Fondazione Bruno Visentini, "Unire i Puntini: verso un Piano Nazionale di Salute".Roma, Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani Via della Dogana Vecchia, 29 (ore 9) (segue) (Rer)