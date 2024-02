Chiesa: Pizzaballa, a Gaza cristiani sotto le bombe e in esercito israeliano, prima sfida per noi è unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima sfida “per la Chiesa di Gerusalemme è l’unità, i confini non consentono di incontrarsi, di conoscersi, di crescere: sentirsi parte di un’unica Chiesa da noi non è così immediato e spontaneo, è sempre frutto di un cammino che si deve fare”. Lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa patriarca di Gerusalemme dei Latini durante l’incontro Gerusalemme Milano una chiesa due realtà in dialogo, la tavola rotonda con l’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini organizzata dai Circoli Giovanni Paolo Secondo in collaborazione con l’Uci. Il Cardinale Pizzaballa ha spiegato che “siamo una Chiesa che da sempre vive in un conflitto sociale, politico, religioso, abbiamo migliaia di cristiani a Gaza sotto le bombe e sotto pressione dell’esercito israeliano, ma abbiamo anche soldati dell’esercito israeliano che fanno questa pressione, entrambi sono parte del mio gregge, entrambi chiedono che il Vescovo sia rigoroso”. (Rem)