Diocesi: Delpini, Chiesa deve immaginare come essere presente a Mind

- La chiesa “deve immaginare come essere presente nell’innovazione perché a volte l’innovazione è contro uomo, l’intelligenza artificiale, la genetica, devono essere al servizio dell’uomo non disumanizzarlo”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini durante l’incontro “Gerusalemme Milano una chiesa due realtà in dialogo”, la tavola rotonda con il cardinale Pierbattista Pizzaballa patriarca di Gerusalemme dei Latini organizzata dai Circoli Giovanni Paolo Secondo in collaborazione con l’Uci. “A Milano - ha proseguito - c’è la fierezza di essere città dell’innovazione, stanno costruendo Mind, immaginano il futuro dell’uomo e la macchina: la chiesa sta cercando di capire come possa essere presenti lì, come possiamo essere presente a Mind? A Milnd non ci sono un campanile e una chiesa, spero che riusciremo a costruire un luogo per pregare, ma lì l’urbanistica è stata costruita in modo diverso, ma noi lì dobbiamo esserci”. (Rem)