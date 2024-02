Siria: media israeliani, raid a Damasco per uccidere dirigente Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo del presunto attacco aereo israeliano che ha colpito oggi Damasco era probabilmente un alto funzionario del movimento libanese Hezbollah responsabile del trasferimento di armi dall’Iran. Lo riferisce l’emittente radiotelevisiva pubblica “Kan”, citando un funzionario israeliano e senza precisare se l’attacco ha avuto successo. Secondo l’agenzia di stampa siriana “Sana” almeno due persone sono state uccise in un presunto attacco israeliano nel quartiere residenziale di Kafr Sousa della capitale. La stessa fonte ha pubblicato le immagini delle conseguenze dell'attacco, che mostrano l'esterno di un edificio a più piani parzialmente annerito e le finestre distrutte, oltre a un incendio. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un'organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contatti sul campo, nell'attacco sarebbero state uccise tre persone, un civile siriano e due stranieri. L'appartamento colpito era situato vicino a una scuola iraniana.(Res)