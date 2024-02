Giappone-Corea del Sud: incontro ministri Esteri, intesa su gestione provocazioni Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, Yoko Kamikawa e Cho Tae-yul, si sono incontrati ieri a margine della riunione ministeriale del G20 a Rio de Janeiro, in Brasile. Durante l'incontro, i ministri hanno ribadito l'impegno dei rispettivi Paesi a cooperare per far fronte alle questioni riguardanti la Corea del Nord, ma hanno anche constatato le distanze che permangono in merito alle spinose dispute storiche bilaterali, prima tra tutta quella inerente lo sfruttamento del lavoro coreano da parte di aziende giapponesi durante la Seconda guerra mondiale. (segue) (Git)