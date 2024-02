Giappone-Corea del Sud: incontro ministri Esteri, intesa su gestione provocazioni Corea del Nord (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kamikawa ha espresso l'insoddisfazione di Tokyo per la decisione della magistratura coreana di autorizzare il trasferimento di un deposito di denaro dell'azienda giapponese Hitachi Zosen Corp. a uno dei querelanti coreani nell'ambito delle cause relative allo sfruttamento del lavoro in tempo di guerra: una controversia che oppone i due Paesi sin dalla fine della Seconda guerra mondiale, e che Tokyo sostiene debba considerarsi risolta nell'ambito della dichiarazione che nel 1965 portò alla normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi. Secondo Kamikawa, il pagamento esatto a Hitachi Zosen ha causato uno "svantaggio irragionevole" all'azienda giapponese della cantieristica rispetto alle aziende concorrenti che operano in Corea. Ieri il ministero degli Esteri giapponese ha convocato l'ambasciatore coreano a Tokyo proprio per contestare il provvedimento della magistratura coreana. (Git)