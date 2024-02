Usa: Tennessee autorizza funzionari a rifiutare di registrare matrimoni omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano dello Stato Usa del Tennessee, Bill Lee, ha firmato ieri un disegno di legge che autorizza i funzionari dello Stato a rifiutare di registrare matrimoni civili tra coniugi dello stesso sesso. Il disegno di legge era stato approvato dai legislatori dello Stato la scorsa settimana, e afferma che i funzionari pubblici "non debbano essere obbligati a suggellare un matrimonio" se ciò contrasta "con la loro coscienza o il loro credo religioso". Pur avendo firmato il disegno di legge, Lee non ha commentato pubblicamente il provvedimento. Come ricorda la stampa Usa, il governatore del Tennessee era stato al centro di polemiche lo scorso anno dopo aver firmato il primo provvedimento negli Stati Uniti di limitazione degli spettacoli di drag queen negli spazi pubblici ed educativi, e per aver proibito nello Stato i trattamenti farmacologici, ormonali e chirurgici di cosiddetta "affermazione del genere" sui minori. Il provvedimento relativo ai drag show è stato successivamente giudicato incostituzionale da un giudice federale. (Was)