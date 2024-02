Sardegna: Foti (Fd'I), impegno governo per modificare Tfue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno dei problemi principali della Sardegna è il principio di insularità, inserito nell'articolo 119 della Costituzione. La continuità territoriale è un problema perché, per come è oggi, impedisce di avere trasporti efficaci e che consentano, non solo ai sardi, ma a tutti i cittadini che vogliono andare in Sardegna di fruire di questo diritto. A tutto oggi l'articolo 349 del Tfue (Trattato di funzionamento dell'Unione europea) non l'ha cambiato nessuno, tantomeno Pd e Cinque stelle, che sono stati piu volte al governo. Il governo Meloni si è impegnato invece a modificarlo". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ospite della trasmissione "Prima di domani", in onda su Rete4.(Rin)