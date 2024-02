Argentina: governo aumenta pensioni del 27,18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha disposto un aumento del valore delle pensioni del 27,18 per cento a partire da marzo 2024. Lo ha fatto attraverso la delibera 38/2024 pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale. L'aumento corrisponde all'adeguamento trimestrale previsto dall'attuale formula di mobilità che calcola gli aumenti per pensionati sulla base di una formula che rappresenta il 50 per cento dell'incasso dell'ente previsionale nazionale (Anses) e un altro 50 per cento della variazione registrata dall'evoluzione delle retribuzioni formali. L'aumento è comunque inferiore al tasso di inflazione, che solo tra dicembre e gennaio ha raggiunto circa il 50 per cento. Ieri, il ministro argentino dell'Economia, Luis Caputo, ha annunciato che il governo pagherà dei bonus aggiuntivi ai pensionati, ma non ne ha specificato l'importo. (Abu)