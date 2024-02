Libia: Gazzini (Icg), in corso grande battaglia sulle finanze del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eventuale chiusura della condotta che porta il gas libico in Italia è solo un aspetto della feroce battaglia politica in corso per le ingenti finanze del Paese nordafricano membro del cartello petrolifero Opec+. Lo afferma ad “Agenzia Nova” l’analista senior dell’International Crisis Group (Icg), Claudia Gazzini. A un mese dalla riapertura del maxi-giacimento di Sharara, rimasto chiuso per un circa dieci giorni a gennaio, le Guardie delle strutture petrolifere nella Libia occidentale, un’agenzia militare-nominalmente affiliata al ministero della Difesa, guidata dal primo ministro ad interim del Governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, lamentano il mancato pagamento degli stipendi e minacciano di impedire l’accesso e l’uscita dei lavoratori dal complesso petrolifero e del gas di Mellitah, l’unico snodo per l’esportazione del gas libico verso l’Italia attraverso il gasdotto Greenstream. Secondo Gazzini, tuttavia, questa è solo una sfaccettatura marginale di una partita molto più ampia: quella dell’accesso alle ingenti risorse finanziare della Libia. “Il problema non è Mellitah. Ogni volta che si è chiuso è stato solo per qualche giorno. Non mi aspetto uno sviluppo a lungo termine”, afferma Gazzini. (segue) (Lit)