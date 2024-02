Libia: Gazzini (Icg), in corso grande battaglia sulle finanze del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento, secondo l’esperta, sono numerose le partite aperte al livello finanziario nell’ex Jamahiriya di Muammar Gheddafi. La mossa più significativa è la creazione da parte di Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti libica, il parlamento eletto nel 2014, del Fondo per la ricostruzione ad ampio spettro istituto dopo il disastro di Derna, città della Libia orientale spazzata via da ciclone subtropicale Daniel, con a capo Belkacem Haftar, uno dei figli del generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico acquartierato a Bengasi. Un fondo che dovrebbe effettivamente essere finanziato dal governatore della Banca centrale di Tripoli, Al Saddiq al Kabir. Allo stesso tempo, un nuovo comitato finanziario a livello nazionale con a capo il parlamentare Omar Tantush dovrebbe rimpiazzare il vecchio organismo finanziario legato invece al Consiglio presidenziale di Tripoli voluto dall’inviato degli Stati Uniti, Richard Norland. “Questi sono tutti retroscena legati al problema effettivo degli stipendi, anche se mi risulta che quelli di gennaio siano stati pagati”, afferma ancora Gazzini. (segue) (Lit)