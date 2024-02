Gaza: direttore della Cia venerdì a Parigi per colloqui su ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Cia, William Burns, si recherà venerdì a Parigi per continuare il dialogo con i rappresentanti di Israele, Egitto e Qatar su una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, funzionale alla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione "Axios" che l'amministrazione Biden sta tentando di raggiungere un accordo prima dell'inizio del Ramadan, tra meno di tre settimane. Secondo le fonti, il governo federale statunitense sta premendo su una proposta che garantirebbe un cessate il fuoco di almeno sei giorni, anche se continua lo stallo sul rapporto tra gli ostaggi e i prigionieri palestinesi che verrebbero scarcerati da Israele in un eventuale accordo. Nel frattempo, una delegazione di Hamas è arrivata martedì al Cairo, in Egitto, dove si trova anche l'inviato Usa per il Medio Oriente, Brett McGurk. Il funzionario statunitense ha incontrato anche il direttore dei servizi di intelligence egiziani, Abbas Kamel. (Was)