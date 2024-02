Usa: Elon Musk alla Casa Bianca lo scorso settembre, ma non ha visto Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario fondatore di Tesla, Elon Musk, è stato alla Casa Bianca lo scorso settembre, per la prima volta dall'elezione di Joe Biden nel 2021, anche se non avrebbe incontrato il presidente. Stando ai registri dei visitatori che vengono periodicamente pubblicati dalla Casa Bianca, Musk si è recato alla sede della presidenza Usa il 13 settembre scorso. In base ai documenti, il miliardario ha avuto un incontro nell'ala Ovest del complesso, anche se i registri non specificano chi lo abbia ricevuto. Un portavoce della Casa Bianca ha riferito all'emittente "Nbc News" che il miliardario, anche amminsitratore delegato di SpaceX e proprietario della piattaforma X, non ha incontrato Biden, anche se nell'ala Ovest si trovano lo studio ovale e gli uffici del vicepresidente, oltre a quelli del capo di gabinetto, dei consiglieri presidenziali e dei relativi staff. Il colloquio si sarebbe incentrato sull'intelligenza artificiale. "Si è trattato di uno dei molti incontri organizzati dallo staff della Casa Bianca con i leader del settore della tecnologia, della comunità accademica e della società civile, nel quadro del lavoro che il presidente sta portando avanti per garantire la sicurezza dell'intelligenza artificiale", ha affermato Robyn Patterson, una dei portavoce della Casa Bianca. (Was)