Usa: Fed, su inflazione fatti progressi ma serve più fiducia per nuovi tagli

- I vertici della Federal Reserve hanno espresso al contempo "ottimismo e cautela" relativamente all'andamento dell'inflazione negli Stati Uniti, precisando però che "non c'è fretta" per quanto riguarda un nuovo taglio dei tassi di interesse. Lo si legge nel verbale dell'ultime riunione pubblicato oggi, dopo che la Fed ha deciso di mantenere i tassi invariati. L'istituto ha specificato che per nuovi tagli dei tassi di interesse bisognerà aspettare una "maggiore fiducia" in merito all'andamento al ribasso dei prezzi. "Sono stati fatti progressi importanti, ma ulteriori tagli non sono ancora appropriati", si legge nel verbale. (Was)