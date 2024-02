Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie si svolgerà l'iniziativa alla presenza dei segretari generali regionali delle strutture sindacali, delle delegate e delegati e di una folta rappresentanza di studenti. Sarà l'occasione per discuterne insieme e per ascoltare le conclusioni del presidente di Libera Don Luigi Ciotti che chiuderà i lavori.Roma, Itis Galileo Galilei, via Conte Verde 51 (ore 15:30)- Presentazione del numero 127-128 di AR Magazine, rivista dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia: "Mirabilia Urbis Romae. Morfologie urbane, paesaggi, architetture".Roma, Sala della Protomoteca, piazza del Campidoglio (ore 15:30) (Rer)