Egitto-Turchia: colloquio tra ministri Esteri a margine del G20, focus anche sulla Libia

- I ministri degli Esteri di Egitto e Turchia, rispettivamente Sameh Shoukry e Hakan Fidan, hanno tenuto una discussione approfondita su diverse questioni regionali e internazionali, incluso il dossier libico. Lo riferisce una nota ufficiale del ministero degli Esteri egiziano, in seguito all'incontro dei due capi della diplomazia avvenuto oggi durante la riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Rio de Janeiro. Shoukry ha elogiato “i positivi risultati” della recente visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Egitto, definendola “il primo passo verso il ripristino delle relazioni bilaterali”. Il capo della diplomazia egiziana ha “espresso la determinazione dell'Egitto nel potenziare ulteriormente questi legami, estendendoli a diverse sfere di cooperazione, nell'interesse reciproco delle popolazioni di entrambi i paesi e per favorire la sicurezza e la stabilità regionale”, prosegue la nota. Le parti hanno "discusso dell'importanza del coordinamento tra i due paesi riguardo all'attuale situazione nella Striscia di Gaza", ribadendo "la necessità di intensificare gli sforzi per la creazione di uno Stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale, basato sui confini del 1967", e sottolineando anche "l'urgenza di fermare l'escalation del conflitto a Gaza attraverso un immediato cessate il fuoco e l'accesso incondizionato agli aiuti umanitari". I ministri hanno discusso anche di “diverse questioni regionali e internazionali, tra cui la situazione in Libia, la crisi siriana, gli sforzi per ripristinare la stabilità in Sudan e la crisi alimentare derivante dalla guerra in Ucraina”, conclude la nota.(Cae)