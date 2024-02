Argentina-Regno Unito: ministri Esteri Mondino e Cameron in disaccordo sulle Isole Falkland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, ha tenuto un incontro con l'omologo britannico, David Cameron, in occasione della riunione ministeriale del G20 a Rio de Janeiro, come riportato in un comunicato del governo argentino. Il comunicato precisa che l'incontro è stato definito come "costruttivo", rappresentando un proseguimento della discussione avuta tra il presidente argentino Javier Milei e Cameron lo scorso gennaio a Davos, dove è stata concordata la promozione di una nuova fase nelle relazioni tra Argentina e Regno Unito. Mondino e Cameron hanno concordato sull'importanza di approfondire la cooperazione in aree di reciproco interesse, quali i legami economici e commerciali, la mobilità giovanile e gli scambi accademici e culturali, oltre ad accordi multilaterali che condividono priorità comuni. La ministra argentina ha poi ribadito a Cameron il sostegno dell'Argentina all'Ucraina "di fronte all'aggressione russa". (segue) (Abu)