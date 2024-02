Argentina-Regno Unito: ministri Esteri Mondino e Cameron in disaccordo sulle Isole Falkland (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la questione delle Isole Falkland (Malvinas), il comunicato del governo argentino afferma che Mondino e Cameron hanno riconosciuto l'esistenza di un disaccordo. Durante l'incontro, Mondino ha espresso il suo disagio per le dichiarazioni di Cameron sulle Malvinas e la sua visita alle isole, ribadendo i diritti di sovranità dell'Argentina in merito e la disponibilità del suo Paese a risolvere la controversia in conformità con il mandato della comunità internazionale. "Nonostante questa situazione, le parti hanno sottolineato l'importanza di portare avanti la cooperazione in settori reciprocamente vantaggiosi", conclude il comunicato. Precedentemente, Cameron aveva dichiarato agli abitanti delle isole che potranno restare nelle Malvinas "finché vorranno" sotto l'amministrazione britannica, ribadendo l'impegno del Regno Unito nei confronti della popolazione delle isole. "Ovviamente vogliamo avere buoni rapporti con Buenos Aires e con il governo argentino, ma ciò non andrà mai a scapito dei desideri degli abitanti delle Isole Falkland che, a nostro avviso, vengono assolutamente al primo posto in questo senso", aveva aggiunto Cameron. (Abu)