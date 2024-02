Gaza: Regno Unito e Giordania paracadutano aiuti umanitari nel nord della Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e la Giordania hanno paracadutato quattro tonnellate di aiuti, tra cui medicinali, carburante e cibo, destinate all'ospedale Tal al Hawa, nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri britannico, precisando che gli aiuti - finanziati dal Regno Unito -sono stati consegnati dall'Aeronautica di Amman. "Migliaia di pazienti ne trarranno beneficio e il carburante consentirà a questo ospedale vitale di continuare il suo lavoro salvavita", ha affermato il ministro degli Esteri britannico David Cameron in una nota. “Tuttavia, la situazione a Gaza è disperata e sono necessari molti più aiuti, e in tempi rapidi. Chiediamo una pausa umanitaria immediata per consentire ulteriori aiuti a Gaza il più rapidamente possibile e riportare a casa gli ostaggi", conclude la nota. Ieri il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha annunciato che avrebbe interrotto la fornitura di aiuti alla popolazione affamata del nord di Gaza, citando come motivazione il crollo dell’ordine sociale e della sicurezza degli operatori umanitari. (Rel)