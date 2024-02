Gioco d'azzardo: M5s, maggioranza gioca su pelle italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È molto grave il parere sul decreto sul gioco d'azzardo prodotto dalla maggioranza in commissione Finanze alla Camera. Il provvedimento dimentica la tutela dei soggetti vulnerabili e della loro salute, oltre che la prevenzione dei disturbi da gioco d'azzardo, lasciando tutto in mano alla responsabilità e all'auto limitazione del singolo. Non fa niente per limitare l'accesso alle persone più fragili e a rischio e in definitiva finisce per incentivare l'accesso al gioco, soprattutto online. Altro aspetto vergognoso è la reintroduzione, sotto mentite spoglie, della pubblicità del gioco. Le misure per la tracciabilità, inoltre, non sono sufficienti a evitare l'infiltrazione delle organizzazioni criminali". Lo scrivono, in una nota, i capigruppo del Movimento cinque stelle nelle commissioni Finanze e Affari sociali, Emiliano Fenu e Andrea Quartini. (segue) (Rin)