Venezuela: 30 morti accertati nel crollo di una miniera d'oro nello Stato di Bolivar (2)

- L'incidente è avvenuto ieri alle 15:00 ora locale (le 21:00 in Italia). Non c'è ancora chiarezza sulle cause del crollo e le autorità statali e nazionali non hanno fornito ulteriori informazioni. Il viceministro della Gestione dei rischi e della Protezione civile, Carlos Perez Ampueda, ha dichiarato oggi che le autorità stanno effettuando la valutazione dei danni, l'analisi dei soccorsi e stanno lavorando per condurre un'indagine. Da parte sua, la Ong Fundaredes ha riferito che la miniera, entrata in funzione nella seconda metà dell'anno scorso, si trova a 35 metri di profondità ed è un sito artigianale illegale a cielo aperto controllato da bande criminali che, oltre all'estrazione illegale dell'oro, sono dedite all'estorsione. (Vec)