Navalnyj: Foti, Fd'I esplicita su condanna politica Putin

- "Al netto di quella che può essere una polemica politica, poi vi sono i fatti: il centrodestra da quando è al governo è sempre stato compatto, così come quando eravamo all'opposizione, al fianco del popolo ucraino e in difesa dello stesso, in seguito all'invasione da parte di Putin. Quella di Navalnyj è una morte annunciata di un film che si ripete drammaticamente. Navalnyj è rientrato in Russia per dare un segnale morale al suo popolo, di riscossa e libertà. Quella su Putin è una condanna politica. Fratelli d'Italia è esplicita su questo punto, perché il verdetto dei giudici o dei medici è ininfluente rispetto al giudizio politico sulla persona di Putin e sul sistema che ha creato". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ospite della trasmissione "Prima di domani", in onda su Rete4. (Rin)