Milleproroghe: ecco le misure relative a ministero Università e Ricerca (2)

- In attesa dell’entrata in vigore e della completa attuazione del nuovo regolamento sul reclutamento Afam, già approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri, sono state prorogate le graduatorie nazionali Afam. Viene, poi, differito all’anno academico 2025/2026 l’avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam. Viene prorogato al contempo al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, Afam. Viene differito all’anno accademico 2024/2025, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal ministero dell'Università e della Ricerca, il termine per reclutare personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni. Viene incrementato di un milione di euro per il 2024 lo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Università e della Ricerca destinato al finanziamento dei collegi di merito accreditati. L'Istituto europeo per le ricerche sul cervello (Ebri), nato per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, riceverà per l’anno 2024 un finanziamento pari a un milione di euro. Il ministro Bernini, sostenitrice della misura, ha annunciato nei giorni scorsi lo studio di uno stanziamento strutturale che, a differenza del passato, dia garanzia di continuità al lavoro dell'Istituto. (Rin)