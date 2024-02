Haiti: Usa, Blinken discuterà missione multinazionale durante incontri in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano ad essere seriamente preoccupati per la violenza ad Haiti, e sono concentrati a lavorare sull'invio di una missione multinazionale del Paese, per aiutare le autorità sul campo. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. "Questo tema sarà al centro di diversi colloqui che il segretario di Stato, Antony Blinken, ha in programma con alcune delle sue controparti a margine della riunione del G20 in Brasile", ha detto. Anche il sottosegretario Usa per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani, Uzra Zeya, si trova in questo momento nella regione, per un viaggio in Giamaica e in Belize incentrato proprio sull'invio di una missione ad Haiti. (segue) (Was)