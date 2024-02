Imprese: Sasso (Italian Design Brands), premio importante, quotati dal 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo premio “per noi è molto importante perché essere premiate dopo aver fatto un processo di quotazione l’anno scorso, un anno molto difficile per le quotazioni in particolar modo in Europa, ci rende orgogliosi”. Lo ha annunciato Andrea Sasso, Chairman & Ceo di Italian Design Brands, a margine della presentazione dell’ottava edizione dell’Osservatorio sui Mercati dei Capitali 2023, promosso da organizzato da Equita e Università Bocconi, che analizza annualmente i mercati azionari e obbligazionari, ponendo particolare attenzione al mondo della finanza sostenibile e alle dinamiche che coinvolgono gli investitori e gli intermediari finanziari che operano sui mercati. “Avevamo l’obiettivo della quotazione fin dall’inizio della fondazione, ovvero nel 2015. Esserci quotati quest’anno è un motivo di orgoglio. Significa che la nostra storia è piaciuta al mercato dei capitali” ha raccontato in breve Sasso. “Abbiamo raccolto circa 80 milioni di euro - ha poi continuato - per poter fare acquisizioni e anche finanziare la crescita organica”. E in particolare “siamo il primo gruppo italiano del design ad essersi quotato in Borsa, per noi è significativo. Questi soldi andranno investiti anche nelle linee esterne. Parliamo con i piccoli imprenditori, il cuore dell’economia italiana, per aiutarli ad accelerare la loro crescita”. Oggi c’è “un perfetto binomio tra etica del marchi e dell’imprenditore, che aiuta loro a fare quello che vogliono fare. Credo sia un esempio bello dell’imprenditorialità. Il design vogliamo fare in modo che sia qualcosa di veramente forte e rappresentativo” ha concluso l’Ad di Italian Design Brands. (Rem)