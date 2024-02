Medio Oriente: Pizzaballa a Nova, a Gerusalemme fiducia ha bisogno di gesti concreti, c'è chi sta dando la vita per questo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione della fiducia "a Gerusalemme è una sfida: con 30 mila morti da una parte e sfollati, parlare di fiducia, non è immediato, è una sfida". Lo ha detto ad Agenzia Nova il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini a margine dell’incontro “Gerusalemme Milano una chiesa due realtà in dialogo”, la tavola rotonda con l’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini organizzata dai Circoli Giovanni Paolo Secondo in collaborazione con l’Uci. "La fiducia - ha spiegato - ha bisogno di gesti concreti nel territorio, ha bisogno di persone che si mettono in gioco, non sono solo parole, sono anche scelte di vita che hanno dei costi molto alti molto spesso. Questo per noi è una sfida". "Però ci sono tante persone che stanno dando alla vita per questo, Quindi sono ancora i punti per dare coppe testa alla fiducia per il futuro”, ha concluso.(Rem)