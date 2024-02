Libia: Gazzini (Icg), in corso grande battaglia sulle finanze del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 febbraio, il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia ha rivolto un appello ufficiale alla Banca centrale della Libia, nonché a tutte le istituzioni e le aziende pubbliche del Paese, a non trasferire fondi al governo Dabaiba. La presidenza del Parlamento ha dichiarato che il mandato del Gun è ormai scaduto, accusandolo di corruzione e malversazione di fondi pubblici. La dichiarazione ha inoltre avvertito che qualsiasi trasferimento di fondi, inclusi prestiti, al governo di Tripoli costituirebbe una violazione delle disposizioni della legge n. 2 del 1979 sui crimini economici e i suoi emendamenti. “Questa minaccia rimarrà solo un'ipotesi sulla carta? Si raggiungerà mai un accordo tra queste istituzioni finanziarie per evitare di sostenere le spese di Dabaiba? Non posso predire il futuro, ma sembra che il cuore della questione risieda qui: è un gioco politico in cui le parti si confrontano su tematiche di notevole rilevanza economica”, conclude Gazzini. (Lit)