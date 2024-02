Reddito cittadinanza: Aiello (M5s), Salvini non conosce senso del ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quel controsenso vivente che risponde al nome di Matteo Salvini non conosce il senso del ridicolo. Oggi attacca il presidente Conte, ma il reddito di cittadinanza lo ha votato anche lui. Parli piuttosto dei fallimenti di Solinas in Sardegna se ne ha il coraggio". Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Davide Aiello. (Rin)