Mar Rosso: Usa condannano di nuovo gli Houthi, comportamento da terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno condannato nuovamente gli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha affermato in una nota che gli Houthi “si comportano come si comporterebbe una organizzazione terroristica”, attaccando i civili e sequestrando le navi. “Questa è pirateria”, ha aggiunto, ricordando che gli attacchi nel Mar Rosso contribuiscono all’incremento del prezzi delle merci e rallentano la consegna di aiuti umanitari a diversi Paesi, tra cui il Sudan, l’Etiopia e anche lo Yemen. In aggiunta, ha spiegato, le azioni dei ribelli mettono a rischio il processo di pace nel Paese. (Was)