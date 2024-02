Sardegna 2024: Truzzu chiude campagna centrodestra, uniti con progetto forte per l'Isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo costruire un grande piano di sviluppo per la nostra Isola per i prossimi 20 anni – ha detto Truzzu – e rendere possibile la continuità territoriale per le persone e per le merci. Puntiamo sulla Einstein Telescope per creare in Sardegna il più grande polo europeo per la ricerca e il Governo Meloni ha stanziato per questo 950 milioni”. Il candidato governatore del centrodestra si è poi soffermato sulla necessità di “un grande piano infrastrutturale per strade e ferrovie”, sulla necessità di “potenziare la sanità territoriale senza ulteriori riforme” e sull'obiettivo di far sì che la Sardegna sia un autentico ponte fra Europa e Africa Mediterranea. “Occorre garantire dignità e lavoro per tutti e per le zone interne in particolare – ha ricordato Truzzu – Non è un caso che ho iniziato la mia campagna elettorale da Baradili, il più piccolo paese della Sardegna con appena 75 abitanti, e, sempre per le zone interne, bisogna lavorare per creare una fiscalità di vantaggio. Paolo Truzzu ha ricordato anche la necessità di rilanciare l'industria e ha annunciato “la firma dell'accordo per l'addendum di Eurallumina che riprenderà dopo anni la produzione”. Di rilancio ha parlato anche l'agricoltura “alla quale bisogna ridare dignità dal momento che il 25 per cento delle imprese sarde sono agricole e sono in sofferenza: le accompagneremo negli investimenti e non nella semplice ricerca di sussidi”. L'ultima battuta Truzzu la dedica al Campo Largo e ad Alessandra Todde: “Noi abbiamo un progetto preciso – ha detto – loro si sono messi insieme solo per battere il centrodestra”. (Rsc)